Агент Дэн Мильштейн: с Кузьменко нет проблем. Он готов ехать в Ванкувер

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн отреагировал на последние события, связанные с призывом в армию российских хоккеистов. Он сообщил, что форвард Андрей Кузьменко, чьи интересы он представляет, готов ехать в Ванкувер.

«Агент Дэн Мильштейн сказал мне, что с Кузьменко нет проблем. Он готов ехать», – написал канадский журналист Рик Даливал в «Твиттере».



Напомним, ранее в «Ванкувер Кэнакс» сообщили, что они уверены в приезде российских нападающих Василия Подколзина и Андрея Кузьменко.



Кузьменко подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15» в 45 матчах. В плей-офф Кузьменко принял участие в 16 встречах, заработав 14 (7+7) очков при полезности «-4».