Источник: не менее восьми футболистов и несколько хоккеистов могли купить военные билеты

В следственных органах сообщили, что, по версии следствия, бизнесмен Фарит Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. По предварительной версии, он успел «помочь» как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам — в частности, из «Салавата Юлаева». Об этом сообщает Russia Today.



Ранее сообщалось, что уголовные дела заведены на троих хоккеистов – Анвара Сулейманова, который выступает за «Салават», а также Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА).



Позднее в следственных органах сообщили, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов не подозреваются в покупке военных билетов.

Новость по теме Федотов, Карнаухов и Капризов — не фигуранты уголовных дел о покупке военных билетов