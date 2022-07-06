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Источник: не менее восьми футболистов и несколько хоккеистов могли купить военные билеты

Источник: не менее восьми футболистов и несколько хоккеистов могли купить военные билеты
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В следственных органах сообщили, что, по версии следствия, бизнесмен Фарит Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. По предварительной версии, он успел «помочь» как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам — в частности, из «Салавата Юлаева». Об этом сообщает Russia Today.

Ранее сообщалось, что уголовные дела заведены на троих хоккеистов – Анвара Сулейманова, который выступает за «Салават», а также Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА).

Позднее в следственных органах сообщили, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов не подозреваются в покупке военных билетов.

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