Александр Романов обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки
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22-летний российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов в результате обмена стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается в «Твиттере» «островитян».
Взамен «хабы» получили 13-й пик в первом раунде драфта НХЛ, который вместе с 66-м номером они моментально отправили в «Чикаго Блэкхоукс» в обмен на 21-летнего канадского центрального нападающего Кирби Дака. И островитянам тоже пик ещё достался.
Таким образом, каждая из сторон получила:
- «Айлендерс» — защитник Александр Романов и пик 4-го раунда драфта НХЛ – 2022;
- «Чикаго» — 13-й пик драфта НХЛ – 2022, а также один из пиков 3-го раунд;
- «Монреаль» — нападающий Кирби Дак.
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