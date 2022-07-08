Александр Романов обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки

22-летний российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов в результате обмена стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается в «Твиттере» «островитян».

Взамен «хабы» получили 13-й пик в первом раунде драфта НХЛ, который вместе с 66-м номером они моментально отправили в «Чикаго Блэкхоукс» в обмен на 21-летнего канадского центрального нападающего Кирби Дака. И островитянам тоже пик ещё достался.

Таким образом, каждая из сторон получила: