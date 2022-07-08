Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Романов обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки

Александр Романов обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки
Комментарии

22-летний российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов в результате обмена стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается в «Твиттере» «островитян».

Взамен «хабы» получили 13-й пик в первом раунде драфта НХЛ, который вместе с 66-м номером они моментально отправили в «Чикаго Блэкхоукс» в обмен на 21-летнего канадского центрального нападающего Кирби Дака. И островитянам тоже пик ещё достался.

Таким образом, каждая из сторон получила:

  • «Айлендерс» — защитник Александр Романов и пик 4-го раунда драфта НХЛ – 2022;
  • «Чикаго» — 13-й пик драфта НХЛ – 2022, а также один из пиков 3-го раунд;
  • «Монреаль» — нападающий Кирби Дак.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022