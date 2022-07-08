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«Торонто» обменял Мразека в «Чикаго»

«Торонто» обменял Мразека в «Чикаго»
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«Торонто Мэймпл Лифс» обменял чешского голкипера Петра Мразека и 25-й выбор на драфте НХЛ в «Чикаго Блэкхоукс». У Мразека будет действовать кэпхит в $ 3,8 млн в год.

Летом 2021 года канадский клуб подписал с 30-летним чехом соглашение на три года. Кэпхит договора был также $ 3,8 млн. Общая сумма сделки составила $ 11,4 млн.

В течение регулярного чемпионата текущего сезона Мразек проиграл борьбу за роль первого номера команды Джеку Кэмпбеллу. В нынешней регулярке чешский голкипер принял участие в 17 матчах, пропуская в среднем 3,48 шайбы за встречу и отражая 88,4% бросков.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге, помимо «Торонто», Мразек успел поиграть за «Детройт Ред Уингз», в котором начинал заокеанскую карьеру, «Филадельфию Флайерз» и «Каролину Харрикейнз».

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