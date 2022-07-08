Итоги первого раунда драфта НХЛ 2022 года, кто и под каким номером выбран

В ночь с 7 на 8 июля мск состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2022. Под первым номером в «Монреаль Канадиенс» был выбран форвард Юрай Слафковски, под вторым в «Нью-Джерси Дэвилз» – Шимон Немец, третий пик – Логан Кули в «Аризона Койотс».



Защитник «Сагино Спирит» Павел Минтюков оказался задрафтован «Анахайм Дакс» под 10–м номером. Помимо него было задрафтовано ещё 2 представителя России – это Иван Мирошниченко в «Вашингтон Кэпиталз» и Данила Юров в «Миннесоту Уайлд».



Все результаты первого раунда драфта НХЛ–2022:



1. «Монреаль» – н Юрай Слафковски, Словакия (ТПС, Финляндия)



2. «Нью-Джерси» – з Шимон Немец, Словакия («Нитра», Словакия)



3. «Аризона» – н Логан Кули, США (USNTDP)



4. «Сиэтл» – н Шейн Райт, Канада («Кингстон», OHL)



5. «Филадельфия» – н Каттер Готье, США (USNTDP)



6. «Коламбус» (от «Чикаго») – з Давид Иржичек, Чехия («Пльзень», Чехия)



7. «Чикаго» (от «Оттавы») – з Кевин Корчински, Канада («Сиэтл», WHL)



8. «Детройт» — н Марко Каспер, Австрия («Регле», Швеция)



9. «Баффало» – н Мэттью Савой, Канада («Виннипег», WHL)



10. «Анахайм» – з Павел Минтюков, Россия («Сагино», OHL)



11. «Аризона» (от «Сан-Хосе») – н Конор Гики, Канада («Виннипег», WHL)



12. «Коламбус» – з Дентон Матейчук, Канада («Мус Джо», WHL)



13. «Чикаго» (от «Айлендерс» через «Монреаль») – н Фрэнк Назар, США (USNTDP)



14. «Виннипег» – н Рутгер Макгроарти, США (USNTDP)



15. «Ванкувер» – н Юнатан Леккеримяки, Швеция («Юргорден», Швеция)



16. «Баффало» (от «Вегаса») – н Ноа Эстлунд, Швеция («Юргорден», Швеция)



17. «Нэшвилл» – н Йоаким Кемелл, Финляндия («Ювяскюля», Финляндия)



18. «Даллас» – з Лиан Биксель, Швейцария («Лександ», Швеция)



19. «Миннесота» (от «Лос-Анджелеса») – н Лиам Эхгрен, Швеция («Юргорден», Швеция).



20. «Вашингтон» – н Иван Мирошниченко, Россия («Омские Крылья», ВХЛ)



21. «Питтсбург» – з Оуэн Пикеринг, Канада («Свифт Каррент», WHL)



22. «Анахайм» (от «Бостона») – н Нэтан Гоше, Канада («Квебек», QMJHL)



23. «Сент-Луис» — н Джимми Снаггеруд, США (USNTDP)



24. «Миннесота» – н Данила Юров, Россия («Металлург», КХЛ)



25. «Чикаго» (от «Торонто») – з Сэм Ринзел, США («Ватерлоо», USHL)



26. «Монреаль» (от «Калгари») – н Филип Мешар, Словакия («Попрад», Словакия)



27. «Сан-Хосе» (от «Каролины» через «Аризону») – н Филип Бюстедт, Швеция («Линчепинг», Швеция)



28. «Баффало» (от «Флориды») – н Иржи Кулих, Чехия («Карловы Вары», Чехия)



29. «Аризона» (от «Эдмонтона») – з Маврик Ламоре, Канада («Драммондвилль», QMJHL)



30. «Виннипег» (от «Рейнджерс») – н Брэд Ламберт, Финляндия («Пеликанс», Финляндия)



31. «Тампа-Бэй» – н Айзек Ховард, США (USNTDP)



32. «Эдмонтон» (от «Колорадо» через «Аризону») – н Рид Шефер, Канада («Сиэтл», WHL)