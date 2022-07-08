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Итоги первого раунда драфта НХЛ 2022 года, кто и под каким номером выбран

Итоги первого раунда драфта НХЛ 2022 года, кто и под каким номером выбран
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В ночь с 7 на 8 июля мск состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2022. Под первым номером в «Монреаль Канадиенс» был выбран форвард Юрай Слафковски, под вторым в «Нью-Джерси Дэвилз» – Шимон Немец, третий пик – Логан Кули в «Аризона Койотс».

Защитник «Сагино Спирит» Павел Минтюков оказался задрафтован «Анахайм Дакс» под 10–м номером. Помимо него было задрафтовано ещё 2 представителя России – это Иван Мирошниченко в «Вашингтон Кэпиталз» и Данила Юров в «Миннесоту Уайлд».

Все результаты первого раунда драфта НХЛ–2022:

1. «Монреаль» – н Юрай Слафковски, Словакия (ТПС, Финляндия)

2. «Нью-Джерси» – з Шимон Немец, Словакия («Нитра», Словакия)

3. «Аризона» – н Логан Кули, США (USNTDP)

4. «Сиэтл» – н Шейн Райт, Канада («Кингстон», OHL)

5. «Филадельфия» – н Каттер Готье, США (USNTDP)

6. «Коламбус» (от «Чикаго») – з Давид Иржичек, Чехия («Пльзень», Чехия)

7. «Чикаго» (от «Оттавы») – з Кевин Корчински, Канада («Сиэтл», WHL)

8. «Детройт» — н Марко Каспер, Австрия («Регле», Швеция)

9. «Баффало» – н Мэттью Савой, Канада («Виннипег», WHL)

10. «Анахайм» – з Павел Минтюков, Россия («Сагино», OHL)

11. «Аризона» (от «Сан-Хосе») – н Конор Гики, Канада («Виннипег», WHL)

12. «Коламбус» – з Дентон Матейчук, Канада («Мус Джо», WHL)

13. «Чикаго» (от «Айлендерс» через «Монреаль») – н Фрэнк Назар, США (USNTDP)

14. «Виннипег» – н Рутгер Макгроарти, США (USNTDP)

15. «Ванкувер» – н Юнатан Леккеримяки, Швеция («Юргорден», Швеция)

16. «Баффало» (от «Вегаса») – н Ноа Эстлунд, Швеция («Юргорден», Швеция)

17. «Нэшвилл» – н Йоаким Кемелл, Финляндия («Ювяскюля», Финляндия)

18. «Даллас» – з Лиан Биксель, Швейцария («Лександ», Швеция)

19. «Миннесота» (от «Лос-Анджелеса») – н Лиам Эхгрен, Швеция («Юргорден», Швеция).

20. «Вашингтон» – н Иван Мирошниченко, Россия («Омские Крылья», ВХЛ)

21. «Питтсбург» – з Оуэн Пикеринг, Канада («Свифт Каррент», WHL)

22. «Анахайм» (от «Бостона») – н Нэтан Гоше, Канада («Квебек», QMJHL)

23. «Сент-Луис» — н Джимми Снаггеруд, США (USNTDP)

24. «Миннесота» – н Данила Юров, Россия («Металлург», КХЛ)

25. «Чикаго» (от «Торонто») – з Сэм Ринзел, США («Ватерлоо», USHL)

26. «Монреаль» (от «Калгари») – н Филип Мешар, Словакия («Попрад», Словакия)

27. «Сан-Хосе» (от «Каролины» через «Аризону») – н Филип Бюстедт, Швеция («Линчепинг», Швеция)

28. «Баффало» (от «Флориды») – н Иржи Кулих, Чехия («Карловы Вары», Чехия)

29. «Аризона» (от «Эдмонтона») – з Маврик Ламоре, Канада («Драммондвилль», QMJHL)

30. «Виннипег» (от «Рейнджерс») – н Брэд Ламберт, Финляндия («Пеликанс», Финляндия)

31. «Тампа-Бэй» – н Айзек Ховард, США (USNTDP)

32. «Эдмонтон» (от «Колорадо» через «Аризону») – н Рид Шефер, Канада («Сиэтл», WHL)

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