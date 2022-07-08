В «Питтсбурге» рассказали о ходе переговоров с Евгением Малкиным
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего Евгения Малкина. По его словам, работа над новым соглашением находится в процессе.
«Постепенно решаем этот спорный вопрос. Посмотрим, сможем ли найти точки соприкосновения для обеих сторон. Мы, само собой, хотели бы сохранить Малкина. Мы с самого начала говорили, что хотим оставить Джино. Я твёрдо верю, что он хотел бы остаться здесь», — приводит слова Хекстолла журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Ранее «Питтсбург» подписал новый контракт с 35-летним защитником Крисом Летангом. Соглашение заключено на шесть лет, а его общая сумма составит $ 36,6 млн. Новый же контракт с Малкиным ещё не подписан.
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