В Америке продолжают принижать Малкина. Всё идёт к уходу русской легенды из «Питтсбурга»

Будущее Евгения Малкина – одна из главных интриг межсезонья в НХЛ. Действующий контракт российского форварда с «Питтсбург Пингвинз» истекает 1 июля. В среднем по этому соглашению Малкин зарабатывал $ 9,5 млн за год. В прошедшем сезоне он провёл 41 матч регулярного чемпионата и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф нападающий отметился 6 (3+3) баллами в семи играх.

Ранее многочисленные инсайдеры утверждали, что и клуб, и хоккеист хотят продлить трудовые отношения друг с другом, однако разошлись во мнениях по финансовому вопросу. «Малкину 35 лет, он находится на позднем этапе своей хоккейной карьеры, поэтому, скорее всего, стороны договорились о новом контракте на 3-4 года, но наверняка зашли в тупик по финансовой части. Агент игрока будет просить больше, чем «Пингвинз» готовы дать из-за его истории травм. Может ли «Питтсбург» отказаться от Малкина, если они хотят взять Кубок? Ответ простой: нет. Дело в том, что на рынке свободных агентов нет другого игрока, который мог бы делать то, что делает Малкин», – написал на прошлой неделе журналист издания The Hockey Writers Сильви Маккарти.

В последние несколько дней слухи вокруг фигуры Малкина стали попадать в прессу всё чаще. The Athletic утверждает, что переговоры между «пингвинами» и 35-летним игроком носят нерегулярный характер. Опрошенные изданием агенты и некоторые представители клубов высказали предположение, что хоккеист покинет клуб и станет свободным агентом.



Автор этого же издания Джош Йохе критически высказался о нынешней форме Малкина: «Он набирал в среднем по очку за матч [в завершившемся регулярном чемпионате]. Но знаете ли вы, что в прошлом сезоне 44 игрока НХЛ набирали хотя бы один балл за встречу? Это не так сложно, как раньше. Это сделали даже трое защитников. Не будем увлекаться.



Помните сезон-2011/2012, когда Малкин стал MVP? Да, это было давно. Это был первый президентский срок Барака Обамы. С тех пор Малкин всего лишь один раз сыграл 70 и более матчей за сезон. Конечно, в этой подборке было три укороченных сезона. И тем не менее – за семь сезонов, которые с тех пор были сыграны полностью, он лишь однажды достиг отметки в 70 матчей. За это время он пропустил 185 поединков из-за травм – а это почти два с половиной сезона. На его здоровье нельзя положиться. А теперь он ещё и постарел.



Это правда, что его колену должно становиться тем лучше, чем больше времени пройдёт после операции. Также правда в том, что 31 июля ему исполнится 36 лет. Вы видели, как он играл в этом сезоне? Он выглядел довольно медленным, а НХЛ продолжает становиться быстрее. Как Малкин с такой скоростью собирается помочь «Пингвинз» выиграть ещё один Кубок? Думаете, сейчас он будет поспевать за «Колорадо»? Или через год? Или в 2025 году?»

Евгений Малкин во время матча «Питтсбург» – «Вашингтон» в плей-офф-2018 Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Йохе также упоминает, что по сумме первых 12 сезонов в лиге Малкин заработал показатель полезности «+114», а за последние четыре он рухнул до «-32». По мнению журналиста, в обороне Евгений тоже работает с каждым годом всё хуже.

Журналист телеканала ESPN Грег Вышински отмечает и положительные игровые качества россиянина и проводит исторические параллели: «Если Малкин перейдёт в другую команду, то его зарплата явно сократится. Он достиг возраста, когда его скорость уже не та, что была раньше, ещё и травмы вызывают беспокойство. Но затем ты понимаешь: эти руки играют так, что у тебя перехватывает дыхание. Это закат в стиле Джо Торнтона; у Малкина последует серия однолетних контрактов?»

Джей Пи Бэрр, агент Евгения, оценил шансы на продление как 50 на 50. Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Брайан Бурк рассказал, что клуб хочет видеть в своём составе и Малкина, и его ровесника Криса Летанга, у которого контракт тоже заканчивается. «Но они должны вернуться на условиях, которые имеют смысл, и не оставить нас со связанными руками. Если этого не произойдёт, они не вернутся. Для нас это очень просто», — сказал Бурк.



Тем временем сам Малкин – по крайней мере, судя по тем сообщениям, которые проникают от него в паблик – находится в хорошем расположении духа. Накануне жена спортсмена выложила видео, на котором он с улыбкой катается на роликовых коньках по дому.