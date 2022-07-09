Мирошниченко: присоединиться к Овечкину, Кузнецову, Орлову и Самсонову – честь для меня

18-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, который был задрафтован клубом «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под 20-м номером, поделился своими эмоциями и рассказал о своём восстановлении после курса лечения лимфомы Ходжкина.



«Сезон был очень хорошим, пока я не заболел. Сейчас чувствую себя здоровым, но… Конечно, если оценивать работу на льду и вне его, предстоит сделать ещё многое, чтобы достичь того уровня, на котором я был. Очень счастлив, что меня выбрали! Никогда не думал, что меня задрафтует «Вашингтон Кэпиталз». Просто потрясающие ощущения. Отмечу великолепную организацию, а ещё здесь много великих игроков, в частности российских, выступающих за «Кэпиталз», и присоединиться к ним – это большая честь. Просто счастлив иметь возможность играть с такими звёздами», – приводит слова Мирошниченко официальный сайт НХЛ.



Отметим, что за «Вашингтон Кэпиталз» выступают вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.