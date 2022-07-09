«Лос-Анджелес» подписал с лучшим снайпером клуба в прошлом сезоне контракт на $ 22 млн

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе заключил новое соглашение с «королями», сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что контракт с 25-летним форвардом подписан на четыре года. В среднем за сезон Кемпе будет получать $ 5,5 млн, что на $ 3,5 млн больше предыдущей зарплаты. Таким образом, общая сумма сделки — $ 22 млн.
Напомним, в минувшем сезоне шведский нападающий принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 35 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 54 очка. Форвард стал лучшим снайпером «Лос-Анджелеса» в регулярке, а также вторым бомбардиром клуба — после словенского капитана Анже Копитара (67 очков). Кроме того, Кемпе добавил ещё 6 (2+4) результативных баллов в семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
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