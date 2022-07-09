«Первый Александр в истории «Вашингтона». Журналист из США пошутил над выбором на драфте
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Американский журналист иронично высказался о выборе «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ — 2022. Обозреватель прокомментировал пост в «Твиттере» своей коллеги Саманты Пелл из Washington Post о том, что «столичные» выбрали форварда Александра Суздалева под 70-м номером.
«Первый Александр в истории франшизы», — говорится в сообщении.
Журналист сделал намёк на то, что в составе «Вашингтона» уже выступает хоккеист с этим именем — российский нападающий Александр Овечкин. Кроме того, относительно недавно его партнёром был другой Александр — Сёмин, завершивший карьеру.
Напомним, Суздалев, задрафтованный «Вашингтоном», родился в Хабаровске в семье российского игрока в хоккей с шайбой Анатолия Суздалева, однако имеет шведское гражданство.
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