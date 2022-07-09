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Журналист The Athletic пояснил, почему считает ситуацию с контрактом Малкина оптимистичной

Журналист The Athletic пояснил, почему считает ситуацию с контрактом Малкина оптимистичной
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Американский журналист The Athletic Джош Йохе на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о ситуации с переговорами о новом контракте между «Питтсбург Пингвинз» и российским нападающим Евгением Малкиным. Соглашение ещё не заключено, 13 июля форвард может стать свободным агентом.

«Я настроен более оптимистично по поводу переговоров Малкина с «Питтсбургом», чем неделю назад. Знаете почему? Потому что многие очень влиятельные люди в организации ясно дают понять, что хотят, чтобы это произошло», — говорится в сообщении.

Отметим, что с конца июня о ситуации с Малкиным уже высказались президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк, генеральный менеджер Рон Хекстолл и главный тренер Майк Салливан.

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