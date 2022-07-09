В «Тракторе» прокомментировали расторжение контракта со шведским легионером Пилутом

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился подробностями расторжения контракта со шведским защитником Лоуренсом Пилутом.

«Права на Пилута в КХЛ остаются у «Трактора». Договорились с ним, что станем смотреть, как будет меняться ситуация, и будем надеяться на лучшее. В будущем сезоне на место Пилута есть кандидаты среди иностранных хоккеистов. Рассчитываем усилиться за счёт легионеров. Мы рассматриваем все позиции для усиления, а дальше посмотрим в зависимости от того, какие возможности даст рынок», — приводит слова Савина The Bookmaker Ratings.

Напомним, ранее чешские легионеры челябинцев — голкипер Роман Вилл, а также форварды Томаш Гика и Лукаш Седлак — приняли решение отказаться от выступления за команду в будущем сезоне КХЛ. Другой легионер, финн Теэму Пулккинен, останется в «Тракторе». Под вопросом лишь будущее американского защитника Ника Бэйлена, имеющего белорусское гражданство.