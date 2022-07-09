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Голышев: в «Айлендерс» говорили, как я нужен команде. А на деле всё было наоборот

Голышев: в «Айлендерс» говорили, как я нужен команде. А на деле всё было наоборот
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о времени в НХЛ, где он выступал за «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я в «сториз» передавал привет Лу Ламорелло (генменеджер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата») с гладко выбритым лицом? На самом деле давно просто не брился. А тут лето, жара, решил освежиться. Вспомнил, как в Америке брились каждые три дня. Решил пошутить, передать привет Ламорелло.

У других менеджеров и тренеров, с кем работал, ничего необычного не вспомню. Разве что один тренер не любил, чтобы в день матча женщина находилась в раздевалке. Уборщица или кто бы то ни был.

Помимо запрета на бороды, чем запомнился Ламорелло? Когда я вспоминаю о нём, на ум приходят бесчисленные разговоры о том, как я нужен команде, как меня видят в составе. А на деле всё было наоборот. Никого ни в чём не хочу обвинять, но у меня с Ламорелло только такие ассоциации.

Дала ли мне что-то поездка в «Айлендерс»? Это был хороший урок для меня. Я уезжал, чтобы выйти из зоны комфорта. Эта поездка только сплотила нас с женой. Мы с детьми там были одни, это непросто. Вернувшись в Екатеринбург, расслабились: здесь и няня, и отец мой помогает с детьми. Что касается поездки в «Айлендерс», то осадок, конечно, остался. Я очень много потерял и в деньгах, и в другом, но приобрёл главное — опыт», — приводит слова Голышева официальный сайт КХЛ.

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