The Athletic: Малкин подавлен из-за предложений «Питтсбурга» по новому контракту
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подавлен из-за ситуации с продлением соглашения с клубом, сообщает The Athletic.
Как отмечает авторитетное издание, опытный хоккеист, несмотря на внешнее спокойствие, очень переживает из-за отсутствия прогресса в отношении нового контракта с «пингвинами». Друзья Малкина говорят, что россиянин «подавлен» из-за этой ситуации.
«Он хочет играть только за «Питтсбург». Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком — почему?» — сказал один из них.
«Меня беспокоит то, что происходит. Всё выглядит плохо. Из того, что я знаю, могу сказать, что Джино заслуживает лучшего», — сказал один из партнёров Малкина.
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