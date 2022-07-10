Жена Малкина – на вопрос о переходе супруга в «Миннесоту»: почему нет

Вероника Лароз, являющаяся женой 37-летнего канадского вратаря «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри, предложила российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и его супруге Анне Кастеровой перебраться в «Миннесоту».

Лароз в одной из социальных сетей поприветствовала пост о продлении контракта Флёри с клубом. Данное приветствие Анна Кастерова прокомментировала словом «лучший».

«Присоединитесь к нам?» Спустя некоторое время отреагировала на сообщение супруга Флёри. «Почему нет», — ответила Кастерова.

Скрин обмена комментариями Анна Кастерова, выложа в своём «телеграм-канале», подписав его фразой: «Поступило интересное предложение».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Евгений Малкин не может договориться о продлении контракта с «Питтсбургом».

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