Генменеджер «Торонто» рассказал о ситуации с поиском вратаря после обмена Мразека

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что многие клубы Национальной хоккейной лиги обратились к нему по поводу обмена голкипера. Напомним, канадский клуб ранее обменял вратаря Петра Мразека в «Чикаго Блэкхоукс».
«После того как мы заключили сделку и получили больше места под потолком, ко мне на драфте подходили все команды, в которых есть варианты с обменом вратаря.
Мы смотрим на всех. В нашем списке были и все те, кого уже обменяли, или те, кто подписали новые соглашения. Мы считаем, что наш клуб должен быть заманчивым для вратаря, и будем рассчитывать на это, анализируя рынок», — приводит слова Дубаса Sportsnet.
В настоящий момент в составе клуба числятся три голкипера: Джек Кэмпбелл, Майкл Хатчинсон и Эрик Челльгрен.
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