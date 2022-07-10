Генменеджер «Торонто» рассказал о ситуации с поиском вратаря после обмена Мразека

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что многие клубы Национальной хоккейной лиги обратились к нему по поводу обмена голкипера. Напомним, канадский клуб ранее обменял вратаря Петра Мразека в «Чикаго Блэкхоукс».



«После того как мы заключили сделку и получили больше места под потолком, ко мне на драфте подходили все команды, в которых есть варианты с обменом вратаря.



Мы смотрим на всех. В нашем списке были и все те, кого уже обменяли, или те, кто подписали новые соглашения. Мы считаем, что наш клуб должен быть заманчивым для вратаря, и будем рассчитывать на это, анализируя рынок», — приводит слова Дубаса Sportsnet.



В настоящий момент в составе клуба числятся три голкипера: Джек Кэмпбелл, Майкл Хатчинсон и Эрик Челльгрен.