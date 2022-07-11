Линден Вей продолжит играть за «Барыс»

«Барыс» сохранил в своём составе канадского форварда Линдена Вея. С ним подписано соглашение на один год.

Нападающий вернулся в состав «Барыса» по ходу прошлого сезона, перейдя в клуб из Нур-Султана из СКА. В сезоне-2021/2022 канадец провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 23 (11+12) очка. В Кубке Гагарина на счету Вея три голевые передачи в пяти матчах при показателе полезности «-8».

Предстоящий сезон станет для 30-летнего хоккеиста шестым в Континентальной хоккейной лиге. Он отыграл 283 матча за «Барыс», СКА и ЦСКА, в которых забросил 63 шайбы и сделал 148 результативных пасов. В составе московских армейцев Вей доходил до финала Кубка Гагарина – 2019.

Напомним, в межсезонье «Барыс» возглавил белорусский специалист Андрей Скабелка.