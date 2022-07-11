Заседание по делу игрока СКА Воробьёва о даче взятки пройдёт 18 июля

18 июля в Ленинском районном суде Уфы пройдут заседания по делам двух обвиняемых в даче взятки хоккеистов – нападающего СКА Михаила Воробьёва и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова. Об этом сообщает ТАСС.
Дата рассмотрения дела ещё одного обвиняемого, форварда «Адмирала» Владислава Лукина, пока не назначена.
Ранее появилась информация, что трёх хоккеистов обвиняют в даче взятки для уклонения от воинской службы, – это произошло ещё в 2019 году. Сообщалось, что они передали деньги через посредника, на которого уже заведено уголовное дело. В прессе упоминалось имя бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.
Отметим, что на время разбирательства обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
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