Заседание по делу игрока СКА Воробьёва о даче взятки пройдёт 18 июля

18 июля в Ленинском районном суде Уфы пройдут заседания по делам двух обвиняемых в даче взятки хоккеистов – нападающего СКА Михаила Воробьёва и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова. Об этом сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения дела ещё одного обвиняемого, форварда «Адмирала» Владислава Лукина, пока не назначена.

Ранее появилась информация, что трёх хоккеистов обвиняют в даче взятки для уклонения от воинской службы, – это произошло ещё в 2019 году. Сообщалось, что они передали деньги через посредника, на которого уже заведено уголовное дело. В прессе упоминалось имя бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

Отметим, что на время разбирательства обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.