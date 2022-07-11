Лебрюн: переговоры по контракту между «Колорадо» и Ничушкиным прошли в позитивном ключе

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил информацию о переговорах по новому контракту между «Колорадо Эвеланш» и российским нападающим Валерием Ничушкиным.



«Переговоры между представителями Валерия Ничушкина и обладателем Кубка Стэнли — «Колорадо» — прошли в позитивном ключе. Неплохие шансы на то, что продление контракта состоится до того, как откроется рынок свободных агентов в среду», — сообщил Лебрюн.



Напомним, по прошлому соглашению 27-летний россиянин зарабатывал $ 2,5 млн в год. В завершившемся сезоне Ничушкин выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата Валерий набрал 52 (25+27) очка. В Кубке Стэнли — 2022 он принял участие в 20 встречах, заработав 15 (9+6) очков.



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