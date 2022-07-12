Экс-защитник «Металлурга» Дронов заключил пробный контракт с «Аризоной»

Российский защитник Григорий Дронов подписал пробный контракт с «Аризоной Койотс», сообщает CapFriendly.



Ранее стало известно, что 24-летний игрок примет участие в лагере развития «койотов». В этот список также вошёл нападающий нижегородского «Торпедо» Илья Федотов.



До этого «Чемпионат» сообщал, что «Металлург» хотел сохранить Дронова в своём составе, но игрок принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.



В прошедшем регулярном сезоне КХЛ защитник принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Дронов провёл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9». Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года.