Экс-защитник «Металлурга» Дронов заключил пробный контракт с «Аризоной»
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Российский защитник Григорий Дронов подписал пробный контракт с «Аризоной Койотс», сообщает CapFriendly.
Ранее стало известно, что 24-летний игрок примет участие в лагере развития «койотов». В этот список также вошёл нападающий нижегородского «Торпедо» Илья Федотов.
До этого «Чемпионат» сообщал, что «Металлург» хотел сохранить Дронова в своём составе, но игрок принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ защитник принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Дронов провёл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9». Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года.
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