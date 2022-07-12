Р. Ротенберг оценил получение знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал награждение почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
«Сегодня вышел указ министра спорта РФ Олега Васильевича Матыцина о награждении почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Счастлив получить эту почётную награду. Для меня она стала огромной неожиданностью.
Очень приятно, что в министерстве столь высоко оценили мой вклад в развитие физической культуры и спорта в стране. Для меня это отличный стимул и большая ответственность продолжать кропотливо работать и не останавливаться на достигнутом.
Хоккей прежде всего командный вид спорта, и все достижения – игрока, тренера или менеджера – это всегда результат командной работы. Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» считаю признанием работы нашей большой команды.
Конечно, есть большой список тех, кого хотелось бы сегодня поблагодарить. Спасибо Минспорту и Олегу Васильевичу Матыцину за внимание к нашим проектам и высокую оценку – это мотивирует работать ещё усерднее. Спасибо группе компаний «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную поддержку и готовность посвящать столько времени развитию спорта в стране.
Спасибо всей команде, с которой мы ежедневно трудимся бок о бок, единомышленникам, старшим товарищам, которые всегда помогут советом, и, конечно же, игрокам, которые усердно трудятся на льду и за его пределами, неся гордое звание профессиональных спортсменов и для которых слово патриотизм не пустой звук.
Приоритетной задачей по прежнему остаётся популяризация хоккея в стране, продуктивная работа с молодёжью, строительство катков и ледовых арен. А совсем недавно мы запустили абсолютно новую дисциплину, хоккей в формате 3х3, и успешно представили его хоккейной общественности.
Продолжу и впредь делать всё от себя зависящее, чтобы приумножать спортивную славу России. Мы двигаемся в правильном направлении. Большое спасибо за высокое доверие! Также хочу поздравить своих коллег, которые были удостоены столь высокой награды. Вместе мы делаем одно большое дело, делаем наш спорт лучшим не только в стране, но и в мире.
Отдельное спасибо моей семье за вдохновение и поддержку», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
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