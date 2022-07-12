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Кожевников назвал два клуба НХЛ, в которые посоветовал бы перейти Малкину

Кожевников назвал два клуба НХЛ, в которые посоветовал бы перейти Малкину
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, в какие клубы стоит перейти нападающему Евгению Малкину. Контракт россиянина с «Питтсбург Пингвинз» подходит к концу 13 июля.

«Малкин — один из лучших игроков в НХЛ. «Питтсбургу» точно его надо оставлять. Если же они хотят по-другому, значит, будет по-другому. Не думаю, что Женя будет обиженным: на него будет много кандидатов — это 100 процентов. Куда бы ему лучше уйти? Конечно, лучше в «Вашингтон», но там есть финансовые проблемы: не просто так они Самсонова отпустили. Ещё было бы классно увидеть его в «Тампа-Бэй». Женя везде сможет заиграть, он готов для того, чтобы продолжать ставить рекорды», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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