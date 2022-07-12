Кожевников назвал два клуба НХЛ, в которые посоветовал бы перейти Малкину

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, в какие клубы стоит перейти нападающему Евгению Малкину. Контракт россиянина с «Питтсбург Пингвинз» подходит к концу 13 июля.
«Малкин — один из лучших игроков в НХЛ. «Питтсбургу» точно его надо оставлять. Если же они хотят по-другому, значит, будет по-другому. Не думаю, что Женя будет обиженным: на него будет много кандидатов — это 100 процентов. Куда бы ему лучше уйти? Конечно, лучше в «Вашингтон», но там есть финансовые проблемы: не просто так они Самсонова отпустили. Ещё было бы классно увидеть его в «Тампа-Бэй». Женя везде сможет заиграть, он готов для того, чтобы продолжать ставить рекорды», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 12 июля 2022
-
22:38
-
22:20
-
21:55
-
21:35
-
21:25
-
21:15
-
20:55
-
20:40
-
20:22
-
19:56
-
19:26
-
19:10
-
18:48
-
18:25
-
18:05
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:57
-
16:29
-
16:19
-
15:43
-
14:59
-
14:39
-
14:33
-
14:12
-
13:59
-
12:43
-
11:30
-
10:52
-
10:22
-
09:43
-
09:12