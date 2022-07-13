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Обладатель Кубка Стэнли Кемпер может перейти в «Вашингтон»

Обладатель Кубка Стэнли Кемпер может перейти в «Вашингтон»
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Журналистка ESPN Эмили Каплан сообщила, что вратарь Дарси Кемпер близок к подписанию контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

«Согласно информации из нескольких источников, ожидается, что Дарси Кемпер станет новым вратарём «Кэпиталз», – написала Каплан в «Твиттере».

Несколько дней назад стало известно, что Кемпер выйдет на рынок свободных агентов после того, как «Колорадо» выменял у «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянина Александра Георгиева и подписал с ним трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Кемпер стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он сыграл в 57 матчах, в среднем пропуская 2,54 шайбы за игру и отражая 92,1% бросков. В плей-офф вратарь провёл 16 матчей, имел коэффициент надёжности 2,57 и процент отражённых бросков 90,2%.

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