Первый номер драфта-2022 Слафковски заключил контракт с «Монреалем»

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании контракта со словацким нападающим Юраем Слафковски, который был выбран на недавнем драфте под общим первым номером.

Форвард заключил с клубом стандартный контракт новичка на три года с кэпхитом $ 950 тыс. Также в контракте прописаны бонусы – при достижении определённых показателей его зарплата может вырасти до $ 4,45 млн.

В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской Liiga.

На Олимпийских играх – 2022 Юрай вместе со сборной Словакии выиграл бронзовые медали. Кроме того, форвард стал самым ценным игроком ОИ-2022 и лучшим снайпером турнира, забросив семь шайб.