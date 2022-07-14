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Александр Овечкин посетил базу московского «Динамо» перед сбором клуба

Александр Овечкин посетил базу московского «Динамо» перед сбором клуба
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил базу хоккейного московского «Динамо», сообщает «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 14 июля, бело-голубые провели открытую тренировку для СМИ. Затем команда отправится на сбор в Нижегородскую область. Первая контрольная игра «Динамо» в субботу, 30 июля — c новокузнецким «Металлургом».

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. На его счету 172 матча в российской Суперлиге, в которых он набрал 75 (38+37) очков, в КХЛ форвард принял участие в 31 встрече, заработав 49 (19+21) баллов.

Ранее Овечкин сыграл в товарищеском матче за футбольное «Динамо» с командой блогеров «Амкал» (5:0), отметившись одним голом.

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