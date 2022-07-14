Сергачёв: Макар по катанию, броску и видению не то что недосягаем, а на уровне Макдэвида

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о защитнике «Колорадо Эвеланш» Кейле Макаре, а также Романе Йози из «Нэшвилл Предаторз».
«Макар – один из лучших защитников лиги, один из лучших, кто когда-либо играл. Макар в порядке, но нас тяжело сравнивать, потому что я пока не первый защитник в команде, а он – уже. Ему сразу дали играть, он получил кучу уверенности и раскрылся как игрок. Плюс у него контракт другой, на более короткий срок. В 29 лет он подпишет ещё один контракт на $ 13 млн или сколько он там будет стоить. Через три года поговорим.
Кто больше нравится — Макар или Йози? Макар в плане катания, рук, броска и видения площадки не то что недосягаем, а на уровне Макдэвида. Йози немного другой – чуть медленнее, чуть хуже катание, но он умеет выбирать позицию и оказываться в нужном месте в нужный момент. Очень грамотный защитник. Мне весь сезон нравился Йози, он играл на сумасшедшей уверенности. И Макар нравился, он забивает кучу голов, обыгрывает, творит на льду всё, что хочет. Но Йози мне ближе. Я могу больше у него почерпнуть, чем у Макара», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 14 июля 2022
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
-
21:06
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:03
-
19:47
-
19:41
-
19:20
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:21
-
17:59
-
17:37
-
17:16
-
16:47
-
16:25
-
15:57
-
15:46
-
15:34
-
14:54
-
14:38
-
14:21
-
14:04
-
13:47
-
13:09
-
12:52
-
12:35
-
12:11
-
12:02
-
11:31