Дубас: больше всего меня поразило, что Самсонов сам хотел контракт на один год с «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал о подписании контракта с российским голкипером Ильёй Самсоновым.



«Он выглядит очень мотивированным. Больше всего меня поразило, что он сам хотел контракт на один год. Это не всегда характерно для игроков, испытавших шок от того, что они не получили квалификационное предложение, причём не ожидая, что такое произойдёт», – цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Торонто» подписал с бывшим голкипером «Вашингтон Кэпиталз» однолетнее соглашение на общую сумму $ 1,8 млн. Самсонов провёл в Национальной хоккейной лиге 89 матчей, отразив 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,81. В Кубке Стэнли на его счету восемь игр, процент отражённых бросков — 90,7%, он пропускал в среднем 2,98 шайбы за встречу.