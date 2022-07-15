Епанчинцев: Аликин — один из лучших голкиперов КХЛ. Жду от него большого сезона

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал подготовку клуба к новому сезону КХЛ, а также о задачах на предстоящий чемпионат.
«В роли игрока, а потом и тренера мне всегда нравилось прилетать в Хабаровск. Здесь атмосферная „Платинум Арена“ и болельщики, которые её всегда заполняют, тонко понимают хоккей, любят наш вид спорта. Теперь послужу Хабаровску в роли тренера. Нашим штабом подписан однолетний контракт.
»Амур" — новый шаг в моей работе. Состоялся очень хороший разговор с руководством. Важно, что клуб возглавляет губернатор региона Михаил Дегтярёв. Как следствие — в прошедшем сезоне в «Амуре» впервые за ряд лет не возникало каких-то финансовых задержек. Команде созданы все профессиональные условия для достижения результата.
Состоялось собрание, игроки прибыли в Хабаровск с хорошим настроением и кондициями, план работы всем понятен. В «Амуре» есть отработанные годами традиции подготовки, не стали их менять. Первый двухнедельный цикл проводим в Хабаровске, затем летим на Запад — в Новогорск. Там 4 и 5 августа играем с не чужими для меня клубами — «Спартаком» и московским «Динамо», далее Магнитогорск, турнир Ромазана.
Что скажу о составе команды? Видим конкуренцию в линиях, видим потенциал наших игроков. По именам говорить рано, работа только начинается, у каждого есть возможность проявить себя. Плюс в последнее время прогрессируют в МХЛ «Амурские Тигры», за ними тоже намерены следить.
Не секрет, что на дальневосточные клубы в силу географии выпадает особая нагрузка — и многое зависит от баланса вратарской линии. Так вот в воротах «Амура» в последние годы выделяется Евгений Аликин — один из лучших голкиперов КХЛ. Жду от него большого сезона, с выходом на уровень сборной России. Потенциал Аликина очевиден.
Надеюсь, что всё в порядке будет у его сменщика Яниса Калниньша. Хотелось бы, чтобы спорт оставили профессионалам, а не политикам, возня международных кругов вокруг хоккея нам не нужна. Также у нас есть Дмитрий Лозебников, ещё один талантливый голкипер.
Какая задача поставлена перед «Амуром» в сезоне? Решаем задачи шаг за шагом. Первоочередная задача — выход в плей-офф", — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.ru.
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