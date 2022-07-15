Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Георгия Ярцева

ХК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Георгия Ярцева
Комментарии

Московский хоккейный клуб «Спартак» отреагировал на информацию об уходе из жизни бывшего футболиста и легендарного главного тренера футбольного «Спартака» Георгия Ярцева. Известный наставник ушёл из жизни сегодня, 15 июля. Ему было 74 года.

«Скорбим вместе со всей красно-белой семьёй», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале красно-белых.

Кроме того, представители хоккейного клуба ретвитнули пост футбольных коллег с выражением соболезнований в связи с уходом Ярцева.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой известный российский тренер ушёл из жизни на 75-м году в своём доме в Москве. Предположительной причиной смерти Георгия Ярцева называется острая сердечная недостаточность.

Новость по теме
В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022