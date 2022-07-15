ХК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Георгия Ярцева
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Московский хоккейный клуб «Спартак» отреагировал на информацию об уходе из жизни бывшего футболиста и легендарного главного тренера футбольного «Спартака» Георгия Ярцева. Известный наставник ушёл из жизни сегодня, 15 июля. Ему было 74 года.
«Скорбим вместе со всей красно-белой семьёй», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале красно-белых.
Кроме того, представители хоккейного клуба ретвитнули пост футбольных коллег с выражением соболезнований в связи с уходом Ярцева.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой известный российский тренер ушёл из жизни на 75-м году в своём доме в Москве. Предположительной причиной смерти Георгия Ярцева называется острая сердечная недостаточность.
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