Форвард минского «Динамо» Стрёмвалль близок к переходу в «Каролину»

Журналист Хенрик Съоберг на своей странице в «Твиттере» сообщил, что шведский нападающий Мальте Стрёмвалль близок к заключению контракта с «Каролиной Харрикейнз».

По его сведениям, 27-летний хоккеист подпишет однолетнее соглашение.

Напомним, последний сезон Стрёмвалль провёл в Континентальной хоккейной лиге, выступая за минское «Динамо». Шведский нападающий принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 19 шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 32 очка при показателе полезности «-4» и 16 минутах штрафного времени. К этому Стрёмвалль добавил три гола и один голевой пас в четырёх матчах плей-офф.

В КХЛ швед выступал с 2019 года и успел поиграть за «Сочи», СКА и минское «Динамо».