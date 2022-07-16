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«Что за приветствие!» Мирошниченко провёл автограф-сессию и сделал фото с Кузнецовым

«Что за приветствие!» Мирошниченко провёл автограф-сессию и сделал фото с Кузнецовым
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Российский нападающий Иван Мирошниченко, которого на минувшем драфте НХЛ выбрал «Вашингтон Кэпиталз», устроил автограф-сессию. Об этом сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере». Кроме того, форвард сделал совместную фотографию с другими россиянами команды — Евгением Кузнецовым и Александром Алексеевым.

«Смотрите, кто решил заглянуть!» — говорится в сообщении.

Мирошниченко с Алексеевым и Кузнецовым

Мирошниченко с Алексеевым и Кузнецовым

Фото: Официальный «Твиттер» «Вашингтона»

«Что за приветствие на районе для Ивана!» — так подписана серия фотографий с автограф-сессии.

Фото: Официальный «Твиттер» «Вашингтона»

Фото: Официальный «Твиттер» «Вашингтона»

Фотографии можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Кэпиталз».

Напомним, Мирошниченко был задрафтован «Вашингтоном» в первом раунде под общим 20-м номером. Ранее 18-летний хоккеист успешно прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. После драфта форварда вызвали в лагерь развития «столичных», однако игрок не проводил ледовые тренировки.

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