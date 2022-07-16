Обозреватель сайта НХЛ объяснил, почему «Вашингтон» подписал 32-летнего вратаря Кемпера

Обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти поделился мыслями о сделке «Вашингтон Кэпиталз», подписавшего контракт со свободным агентом Дарси Кемпером. Ранее вратарь выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Тщетно ожидая, пока Илья Самсонов или Витек Ванечек займут место первого номера в течение последних двух сезонов, «Кэпиталз» захотели вратаря, который точно станет основным, и нашли лучшего на рынке свободных агентов. «Вашингтон» при этом получил обладателя Кубка Стэнли, после того как Кемпер помог «Колорадо Эвеланш» одержать победу в прошлом сезоне впервые с 2001 года. 32-летний хоккеист доказал, что может справиться с большой нагрузкой, когда в минувшем чемпионате он сыграл рекордные в своей карьере 57 матчей в НХЛ — это пятое место среди вратарей, сыгравших не менее 25 встреч. Кемпер занял четвёртое место в лиге по победам (37). Он завершил сезон с процентом отражённых бросков 92,2, заняв 11-е место со средним коэффициентом надёжности 2,54 и четвёртое — по количеству шат-аутов (пять). Кемпер будет играть большую часть матчей в этом сезоне, и «Кэпиталз» надеются, что эта стабильность окупится в плей-офф, где они не выиграли ни одной серии с тех пор, как завоевали Кубок Стэнли с Брэйденом Холтби в качестве первого номера в 2018 году», — приводит слова журналиста официальный сайт НХЛ.