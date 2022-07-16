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«Не вижу никаких связей с Россией». В «Йокерите» отреагировали на заявление финской лиги

«Не вижу никаких связей с Россией». В «Йокерите» отреагировали на заявление финской лиги
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Исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией. Отметим, что сейчас президентом «Йокерита» является Яри Курри, который занял этот пост, когда клуб ещё выступал в Континентальной хоккейной лиге.

«Ничего нового в этом заявлении мы не нашли. Мы вели предварительные обсуждения, и нам ясно дали понять, что клуб должен обновиться, начать заново. Мы в процессе работы над этим. Курри сам несёт ответственность за вопросы собственности. Клуб полностью принадлежит Курри. Я больше не вижу у нас никаких связей с Россией», — сказал Кауханен.

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