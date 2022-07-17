«Генменеджер «Вашингтона» находится под давлением». The Athletic — о приобретениях клуба

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир проанализировал ходы «Вашингтон Кэпиталз» после открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Обозреватель считает, что клуб сработал на четвёрку по пятибалльной системе.

«Вратарь, выигравший Кубок Стэнли, Дарси Кемпер принесёт стабильность на эту позицию, чего не хватало после ухода Брэйдена Холтби. Центральный нападающий Дилан Строум должен занять второе место центра после Евгения Кузнецова и заполнить пустоту, оставленную Никласом Бекстрёмом (выбыл из-за операции на бедре). Правый крайний форвард Коннор Браун укрепит первые звенья в отсутствие Тома Уилсона (также выбыл из-за операции — на колене). Между тем защитник Эрик Густафссон и центральный нападающий Маркус Юханссон добавят качественной глубины составу. Если есть один вопросительный знак, то это второй вратарь — Чарли Линдгрен, который блистал, когда ему давали шанс, но на его счету всего 29 матчей в НХЛ. В целом, однако, это впечатляющий результат для генерального менеджера Брайана Маклеллана, который находится под давлением, будучи обязанным сохранить конкурентоспособность «Кэпс» эпохи Алекса Овечкина после четырёх вылетов в первом раунде подряд», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.