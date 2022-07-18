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Лайне, Ткачук и Дюбуа не стали обращаться в арбитраж НХЛ

Лайне, Ткачук и Дюбуа не стали обращаться в арбитраж НХЛ
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Нападающие Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс»), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз») и Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег Джетс») приняли решение не обращаться в арбитраж НХЛ по поводу новых контрактов со своими клубами, сообщает «твиттер» сервиса CapFriendly.

Таким образом, все трое будут вести переговоры о продлении соглашений самостоятельно, без помощи независимых арбитров из Национальной хоккейной лиги. Отметим, что Лайне в минувшем сезоне зарабатывал $ 7,5 млн, кэпхит Ткачука составлял $ 7 млн, а у Дюбуа было соглашение на $ 5 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 24 игрока НХЛ не были удовлетворены квалификационными предложениями своих клубов и не смогли договориться с ними о зарплате. В их число входит российский форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин.

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