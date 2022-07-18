Защитник молодёжной сборной Канады отверг обвинения в скандале с изнасилованием

Защитник клуба НХЛ «Аризона Койотс» Конор Тимминс выступил с заявлением по поводу обвинения в изнасиловании игроков молодёжной сборной Канады образца 2018 года. Ранее женщина анонимно утверждала, что подверглась сексуальному изнасилованию со стороны игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады U20.
«Мне известно об обвинениях, выдвинутых против некоторых членов молодёжной сборной Канады на чемпионате мира 2018 года. Я никоим образом не был причастен к инциденту, который послужил поводом заявлений, о которых сообщалось. Никто не утверждал, что я присутствовал или участвовал в этом, и я лично ничего не знаю о случившемся.
Я полностью сотрудничал с первоначальным расследованием Hockey Canada и буду продолжать сотрудничать в любых других расследованиях по мере необходимости. Поскольку расследование продолжается, я не буду больше комментировать этот вопрос», – говорится в заявлении хоккеиста, которое опубликовали его представители в соцсетях.
Отметим, что после того, как случившееся было предано огласке, Национальная хоккейная лига начала своё расследование. При этом также известно, что Федерация хоккея Канады и Канадская хоккейная лига достигли мирового соглашения с женщиной, которая обвиняла игроков. Обвинения не были доказаны в суде.
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