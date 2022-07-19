ХК СКА вышел из отпуска и отправился на медосмотр

Петербургский СКА вышел из отпуска, игроки отправились проходить медицинский осмотр, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Первым прошёл медосмотр Евгений Кетов.
По итогам прошлого сезона петербуржцы заняли первое место в таблице Западной конференции и вышли с плей-офф. В розыгрыше Кубка Гагарина армейцы дошли до финала конференции, где уступили московскому ЦСКА в семи матчах.
Ранее Ленинский суд Уфы перенёс заседания по уголовным делам нападающего СКА Михаила Воробьёва и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова. Изначально дела должны были быть рассмотрены 18 июля, однако теперь заседания перенесены на 10 августа.
Ранее появлялась информация, что трёх хоккеистов обвиняют в даче взятки с целью уклонения от воинской службы. Правонарушение было совершено в 2019 году. Сообщалось, что они передали деньги через посредника, на которого уже заведено уголовное дело. В СМИ упоминалось имя бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.
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