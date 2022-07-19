Бывшему конкуренту Самсонова Ванечеку дали контракт более чем на $ 10 млн в «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» заключил контракт с чешским вратарём Витеком Ванечеком, сообщается на официальном сайте клуба.
С 26-летним голкипером подписано трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 10,2 млн. В среднем за сезон Ванечек будет получать $ 3,4 млн.
Напомним, в начале июля «Вашингтон Кэпиталз» обменял чеха и 46-й пик на драфте-2022 в «Нью-Джерси» на два выбора на том же драфте — 37-й и 70-й.
В завершившемся сезоне Ванечек был конкурентом российского голкипера Ильи Самсонова за место первого номера «столичных». Чешский вратарь сыграл 42 матча в регулярном чемпионате, в среднем за встречу отражая 90,8% бросков при показателе надёжности 2,67. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2022 на счету Ванечека две встречи при 86,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,21.
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