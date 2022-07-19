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«Не буду помогать Овечкину». Шестёркин ответил, сможет ли Александр побить рекорд Гретцки

«Не буду помогать Овечкину». Шестёркин ответил, сможет ли Александр побить рекорд Гретцки
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос, сможет ли его соотечественник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ.

«Лично я верю, что у него всё получится. Но помогать не буду (смеётся)», — приводит слова Шестёркина «РБК-Спорт».

Напомним, сейчас на счету 36-летнего Овечкина 780 заброшенных шайб. Россиянин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по числу голов. На второй строчке располагается Горди Хоу с 801 голом. Лидирует Уэйн Гретцки — у него 894 шайбы.

Шестёркин в минувшем сезоне стал обладателем «Везина Трофи». При этом россиянин выиграл приз с максимальным отрывом в истории — в 101 балл.

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