Шипачёв о легионерах: если сразу знаешь, что в России играть не будешь, зачем переходишь?

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о ситуации с канадским легионером «Витязя» Даниэлем Одеттом, который в мае подписал новый контракт с клубом, а в середине июля расторг его по собственной инициативе.

«Сильно ли изменится уровень КХЛ в связи с тем, что в новом сезоне будет меньше иностранцев? Я даже не знаю. Но вот вижу новость, что Даниэль Одетт не приедет в «Витязь». Это понять трудно. Зачем подписывать контракт, если потом не выходить на работу? Если ты сразу знаешь, что в России играть не будешь, то зачем ставил подпись?



Думаю, теперь будут больше делать ставку на молодёжь. Они получат больше игрового времени. Посмотрим, кто как воспользуется своим шансом. Вот в прошлом сезоне Димка Рашевский замечательно выстрелил в «Динамо». Провёл отличный сезон.



Если сейчас иностранцев будет меньше, то такие звёздочки в каждой команде будут зажигаться чаще», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».