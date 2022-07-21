Ягр — последний игрок со 100+ очками в регулярке, сменивший команду в межсезонье

Sportsnet Stats в «Твиттере» представило занимательную статистику. Так, легендарный нападающий Яромир Ягр на данный момент является последним хоккеистом НХЛ, сменившим команду в межсезонье после того, как набрал не менее 100 очков в ходе регулярного чемпионата.

В сезоне-2000/2001 на тот момент форвард «Питтсбург Пингвинз» набрал 121 результативный балл в регулярке. В межсезонье его обменяли в «Вашингтон Кэпиталз», а за «пингвинов» он больше не играл.

Отметим, что статистика заключает в себе пункт, что хоккеист более не выступал за команду, в которой добился таких свершений по результативности.

В текущее межсезонье сразу два хоккеиста могут переписать историю. Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший в регулярке прошлого сезона 115 (40+75) очков в 82 встречах, уже перешёл в «Коламбус Блю Джекетс». Его одноклубник, Мэттью Ткачук, записавший на свой счёт 104 (42+62) балла в 82 матчах, также намерен покинуть стан «огоньков» и, как отмечается, уже запросил обмен.