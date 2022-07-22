Губернатор Хабаровского края встретился с тренером и гендиректором «Амура»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с генеральным директором Хабаровского «Амура» Романом Крамарем и главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым.



«Сегодня провел встречу с генеральным директором и главным тренером хоккейного клуба «Амур».

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Обсудили задачи в чемпионате КХЛ и процесс подготовки и комплектации команды к новому игровому сезону.

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Напомню, что у «Амура» новый тренерский штаб. Возглавляет его Вадим Епанчинцев, который приводил к победе в Высшей хоккейной лиге «Югру», а в сезоне 2017/2018 гг. впервые за семь сезонов вывел московский «Спартак» в плей-офф Кубка Гагарина.

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Новый хоккейный сезон начнётся для «Амура» 2 сентября выездным матчем со «Спартаком». Первую домашнюю игру хабаровчане проведут 13 сентября с «Куньлунь Ред Стар», – написал Дегтярёв в телеграм-канале.