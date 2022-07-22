Чешскому хоккеисту угрожали из-за игры в КХЛ

Бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в «Аризону Койотс», высказался о причинах отъезда из России.

«Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких игроках, которые приняли решение поехать в КХЛ, какие реакции это порождает. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство — негативно.



Получал ли я угрозы? Да, было… мне угрожали люди с фейковых страниц в соцсетях. Было неприятно читать это, тем не менее я не буду что-либо с этим делать. Мы находимся в демократическом обществе, и у всех есть своя позиция. Решать же всё равно было только мне.

Если б не «Аризона», вернулся бы в «Нефтехимик», ведь новый контракт действовал до 2024 года? Мне предлагали соглашения клубы из Швейцарии, из Финляндии. Были варианты также в Чехии. Так что даже если б я не получил звонок из «Аризоны», то не вернулся бы в Россию в любом случае», — приводит слова Клока Sport.cz.