«Буду рад «засушить» Овечкина». Экс-вратарь «Вашингтона» поделился ожиданиями от встречи

Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек, обменянный в начале июля из «Вашингтон Кэпиталз», поделился ожиданиями от будущей встречи с капитаном «столичных» Александром Овечкиным на льду.

«Я буду очень рад сыграть против него, а потом «засушить» его. Хочу сказать, что он особенный, реально особенный хоккеист, вы же знаете? Его бросок действительно отличается от того, что можно увидеть на тренировках», — приводит слова Ванечека Washington Hockey Now.

Напомним, чешский вратарь вместе с 46-м драфт-пиком был обменян на 37-й и 70-й выборы на том же драфте-2022. Позже, 19 июля, «Нью-Джерси» объявил о заключении нового контракта с 26-летним Ванечеком, который находился в статусе ограниченно свободного агента.