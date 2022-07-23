Генменеджер «Флориды» — о обмене Ткачука: он станет частью нашего звена талантов поколения
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал обмен нападающего Мэттью Ткачука из «Калгари Флэймз». «Пантеры» за 24-летнего хоккеиста отдали 29-летнего форварда Джонатана Юбердо, 28-летнего защитника Маккензи Уигара и 21-летнего проспекта Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде на драфте НХЛ – 2025.
«Мэттью — упорный, физически конкурентоспособный спортсмен, обладающий уникальным набором навыков. Он элитный игрок, который постоянно вносит вклад в атаку, который стал одним из самых ярких и динамичных молодых игроков в Национальной хоккейной лиге. Мы с трепетом реагируем на то, что он станет частью нашего звена талантов поколения», — приводит слова Зито USA TODAY.
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