Генменеджер «Флориды» — о обмене Ткачука: он станет частью нашего звена талантов поколения

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал обмен нападающего Мэттью Ткачука из «Калгари Флэймз». «Пантеры» за 24-летнего хоккеиста отдали 29-летнего форварда Джонатана Юбердо, 28-летнего защитника Маккензи Уигара и 21-летнего проспекта Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде на драфте НХЛ – 2025.

«Мэттью — упорный, физически конкурентоспособный спортсмен, обладающий уникальным набором навыков. Он элитный игрок, который постоянно вносит вклад в атаку, который стал одним из самых ярких и динамичных молодых игроков в Национальной хоккейной лиге. Мы с трепетом реагируем на то, что он станет частью нашего звена талантов поколения», — приводит слова Зито USA TODAY.