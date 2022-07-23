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Фёдоров — о деле Федотова: как и все, читаю новости из газет, было неожиданно

Фёдоров — о деле Федотова: как и все, читаю новости из газет, было неожиданно
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию с вратарём «Филадельфии Флайерз» и бывшим игроком ЦСКА Иваном Федотовым.

«Я так же, как и все, читаю новости из газет, поэтому это неожиданно. Хотелось бы увидеть его в ЦСКА? Наши двери всегда открыты, я не думаю, что это архисложная задача. Но, как вы знаете, армия есть армия», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Некоторое время местоположение хоккеиста оставалось неизвестным, а затем стало известно, что он проходит службу в учебной части Военно-морского флота РФ в Северодвинске (Архангельская область). Ожидается, что голкипер примет присягу в августе, после чего будет решаться вопрос о дальнейшем месте прохождения службы.

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