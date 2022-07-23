Третьяк – о деле Федотова: закон для всех один. Предлагал ему остаться ещё на год

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ситуации вокруг бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Хоккеист сейчас проходит службу в армии.

«Закон для всех один. Каждый спортсмен думает о своём будущем. Учится или служит –альтернатив нет. Есть ли вариант пройти службу в ЦСКА? Это вопросы к его агенту. Я в разговоре с Иваном предлагал остаться ещё на год. Считаю, ему нужно больше опыта, потом уже можно было бы ехать в НХЛ. Но это его решение. Я ему хочу пожелать побыстрее выйти из этого положения, дальше уже они должны с агентом решать», – цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Сезон-2021/2022 стал самым успешным в карьере голкипера. В феврале он помог сборной России добыть серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине, а в апреле Иван стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе московского ЦСКА.

После завершения сезона Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз». В июле вратаря задержали в Санкт-Петербурге, поскольку он подозревался в уклонении от службы в армии. Как стало известно позже, Федотова отправили в расположение учебной части Военно-морского флота РФ в Северодвинске, где он в настоящее время проходит воинскую службу.