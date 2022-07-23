Фёдоров высказался о перестановках в тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Напомним, Евгений Корешков покинул столичный клуб, вместо него ассистентом Фёдорова был назначен Игорь Кравчук.
«Настроение хорошее, боевое. Мы прекрасно понимаем всю ответственность и настрой наших соперников в предстоящих играх, в предстоящих баталиях. Но нам есть что доказывать. Нам нужно играть лучше, увереннее, поэтому будем к этому стремиться.
Почему покинул команду Корешков? Как вы знаете, у нас есть наблюдательный совет, в который входят многие известные как хоккеисты, так и бизнесмены. Моё мнение – Евгений давно уже созрел для более высокой роли. Его вклад неоценим в нашу победу и все четыре года, которые он здесь работал. Хоккейная жизнь продолжается, я считаю, что он себе подготовил определённую базу для дальнейшего роста как главный хоккейный тренер», – цитирует Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
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