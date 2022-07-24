Епанчинцев рассказал о том, на что пойдут деньги со штрафов игроков в «Амуре»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев отметил важность дисциплины в коллективе и рассказал о том, куда будут потрачены деньги, собранные со штрафов внутри команды.
«Мои требования очень простые, а потому выполнимые. Главное – это дисциплина, всё с неё начинается. Сегодня игрок проспал и опоздал на тренировку, завтра не доработал момент, послезавтра «привёз» шайбу в свои ворота. Поэтому дисциплина во главе угла – как только ты зашёл в помещение «Платинум Арены», весь остальной мир должен перестать для тебя существовать. Всё остальное при Епанчинцеве можно.
Система штрафов? Она была всегда и никуда не денется. Хотелось бы, конечно, чтобы весь сезон прошёл без наказаний. Но вы ведь знаете, что на штрафы покупаются различные вещи в раздевалку: шампунь, мыло, изолента для клюшек и другое. Поэтому чем больше штрафов, тем больше в клубе нужных мелочей», – приводит слова Епанчинцева информагентство ХКС.
Епанчинцев стал главным тренером «Амура» в межсезонье. До этого специалист работал в ханты-мансийской «Югре» (ВХЛ) и возглавлял московский «Спартак».
- 24 июля 2022
-
10:11
-
09:52
-
09:31
-
09:03
-
08:28
- 23 июля 2022
-
23:29
-
22:58
-
22:12
-
21:59
-
21:49
-
21:27
-
20:49
-
20:36
-
20:27
-
19:58
-
19:50
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:32
-
17:14
-
17:02