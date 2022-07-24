Форвард «Барыса» Романов раскритиковал руководство клуба после ухода Старченко

Нападающий «Барыса» Константин Романов эмоционально прокомментировал уход из команды Романа Старченко. Он подписал контракт со «Спартаком». Романов подверг критике руководство клуба из Казахстана.
«Я немного в шоке (использовано более грубое слово) от происходящего, как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной.
С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы такими игроками, как Старый, разбазариваетесь, а берёте всякую мишуру», – написал Романов в соцсетях.
18 июля было объявлено, что Старченко переходит в «Спартак». В «Барысе» он провёл 14 сезонов.
36-летний Старченко в минувшем сезоне набрал 24 (9+15) очка в 41 матче при показателе полезности «-3». Всего на его счету 740 игр в КХЛ, в которых он набрал 377 (200+177) результативных баллов.
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