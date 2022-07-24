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Форвард «Барыса» Романов раскритиковал руководство клуба после ухода Старченко

Форвард «Барыса» Романов раскритиковал руководство клуба после ухода Старченко
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Нападающий «Барыса» Константин Романов эмоционально прокомментировал уход из команды Романа Старченко. Он подписал контракт со «Спартаком». Романов подверг критике руководство клуба из Казахстана.

«Я немного в шоке (использовано более грубое слово) от происходящего, как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной.

С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы такими игроками, как Старый, разбазариваетесь, а берёте всякую мишуру», – написал Романов в соцсетях.

18 июля было объявлено, что Старченко переходит в «Спартак». В «Барысе» он провёл 14 сезонов.

36-летний Старченко в минувшем сезоне набрал 24 (9+15) очка в 41 матче при показателе полезности «-3». Всего на его счету 740 игр в КХЛ, в которых он набрал 377 (200+177) результативных баллов.

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